SMK har fundet forsvundet dansk nationalklenodie på ekskong Konstantins sommerslot i Grækenland

Første gang Carl Blochs mægtige maleri af ’Prometheus’ befrielse’ blev udstillet på Charlottenborg i 1865, slangede køen sig ud på Kongens Nytorv. Maleriet blev udråbt som »et Meteor« i dansk kunst og dyrket som et nationalsymbol. Men i 90 år har maleriet været pist væk. Det var, lød et af rygterne, gået op i flammer. I foråret dukkede så et 16 år gammelt brev op i et arkiv i Jylland, og et spor førte til et forladt sommerslot 3.000 km fra København. Det viser sig, at netop afdøde ekskong Konstantin spiller en vigtig rolle i fortællingen om maleriet, der nu skulle være på vej til København.

FOR ABONNENTER