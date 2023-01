»Margrethe har kun landets højeste embede, fordi hun nedstammer fra fortidens diktatorer«

Sidste år blev journalisten og forfatteren Gretelise Holm ’årets republikaner’. Hun mener, at det er fuldstændig vanvittigt, at vi i Danmark har en styreform, som strider imod alt, vi ellers er enige om i samfundet. I denne serie spørger vi en stribe kulturpersoner, om det giver mening at have et kongehus i 2023.