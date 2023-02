Han har tjent 295.000 dollars på ét maleri: »Så kan man spise et par rugbrødsmadder og købe noget pasta. Når man rammer rigtigt«

Interessen for at investere i kunst stiger i de her år. Den danske kunstsamler Jens-Peter Brask har tjent gode penge på at spotte kommende talenter og købe og sælge kunst. Men det er en mildest talt usikker investering.