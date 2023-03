Hokuspokus, middelklassen og den kulturelle elite i fokus

»Jeg synes, det kan være svært at tale om klasse, uden at alle pludselig har en moster, som er pædagog«, som forfatteren til ’Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet’, Glenn Bech, for nylig skrev i et åbent brev til den franske forfatter Édouard Louis i Politiken med titlen ’Skal vi ikke love hinanden, at ingen i eliten er sikre’.