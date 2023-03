Hun forlod Danmark: »Da jeg var 18, kunne jeg ikke mere. Jeg sagde: ’Til helvede med det hele, jeg skrider’«

Aaju er et navn født ud af vrede. Det tog Aaju Peter, da hun som 18-årig vendte hjem til Grønland. Syv år hos danske familier havde taget hendes sprog og kultur fra hende. I dag er den 63-årige grønlandske advokat, aktivist og menneskerettighedsstjerne et forbillede for verdens oprindelige folk. Men ikke et glansbillede. Volden og den alkohol, der ødelagde hendes liv i fem år, skal ikke pakkes væk. For hun vil gøre traumerne til noget smukt. Så helingen af kolonialismens traumer kan begynde. Vi har mødt hende i København, som hun besøger, fordi filmen om hende ­– ’Twice Colonized’ – åbner årets CPH:DOX.