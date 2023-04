Selv om han ikke vidste et suk om glas, blev han pludselig udpeget som chef

Det var en noget uventet opringning, Mikkel Hammer Elming modtog på sit arbejde på Kunsthallen i Aarhus for godt et år siden. Han var 31 år. Eksamensbeviset var under tre år gammelt. Han vidste intet om glas, og det var Glasmuseet Ebeltoft, der ringede for at høre, om han ville komme til samtale – om direktørstillingen.

Nu har han været det internationalt profilerede museums leder et år, og selv om han ikke vil stå ved glaskunstens ry som nipsenysseligt og høfligt – og selv om han heller ikke køber ind på et rygte om, at han skulle være rebel og kunsthistorisk disruptor-elefant i glasbutikken – så står Mikkel Hammer Elming ved, at han er i gang med at skubbe til museet ved kysten i Ebeltoft. Og især ved glaskunstens udtryk.