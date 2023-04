Josephine Park kender ikke telefon-testen: Uden at vide det afslører den danske Netflixstjerne sig som millenial

Josephine Park er kendt for at spille kaotiske kvinder, der nægter at blive voksne. I virkeligheden er hun en blazerbærende 36-årig med et succesfuldt job, kone og barn. Men når hun sidder overfor Politikens ti år yngre journalist, bliver hun alligevel bevidst om, at tiden går stærkt. »Du er 26«, siger hun og smiler, da jeg fortæller, at jeg forstår hendes tanker om at blive ældre. »Gør du?«. Nina Pratt har mødt den fremadstormende skuespiller, der er aktuel i Netflix-serien ’Sygeplejersken’ til en snak om, hvornår man egentlig er rigtig voksen.

FOR ABONNENTER