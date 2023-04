En ny dunkel genre er opstået i nettets afkroge: Derfor skal du reagere, hvis børn og unge skriver '1488' online

En 16-årig dansk dreng, der er tiltalt for at have tilsluttet sig den nazistiske onlinegruppe Feuerkrieg Division, havde manifester fra højreradikaliserede terrorister liggende på sin harddisk. Terrormanifesterne er en ny dunkel onlinegenre fuld af nazikoder, gaming-udtryk og opfordringer til voldelige handlinger, som en dansk sprogforsker sammen med udenlandske kolleger er i gang med at kortlægge.