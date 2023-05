Han har spillet med ALLE legenderne, men har ikke fået nok i en alder af 82 år

Han har spillet med alle jazzens legender, men har ikke fået nok. For 82-årige Alex Riel elsker at lege. I en velvoksen alder er Alex Riel stadig en velspillende trommeslager, måske fordi han modsat mange af sine kolleger altid har forsaget alkohol og stoffer og lever i et kreativt ægteskab med sin forfatter-hustru – på hver sin adresse. I dette interview fortæller Alex Riel blandt andet, at han trods sine 82 år ikke gider at tænke på døden. Men, som han siger, »jeg kan meget godt lide Gud«.

