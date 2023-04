London Book Fair larmer. Da jeg træder ind i Grand Hall i London Olympia, tror jeg først, at det trods den blå himmel udenfor pludselig er begyndt at styrtregne på det buede loft af stål og glas. Så går det op for mig, at larmen er ord. Tusindvis af ord flettet ind i hinanden til et lydtæppe af hvid støj.

Den uophørlige larm i den victorianske udstillingsbygning består af samtaler mellem forlagsfolk, der ved over 500 borde sidder og pitcher hinanden bøger. Jeg går rundt mellem de små hvide borde og lader, som om jeg kigger på de udstillede bøger, mens jeg lytter til brudstykker af samtaler om forskellige bøger.

Foto: Nilas Heinskou Ved små hvide borde pitcher branchefolk bøger til hinanden. Typisk varer et møde en halv time.

»Hvordan elsker man egentlig?«, lyder det fra et bord.

»Den er meget mørk«, medgiver en forlægger ved et andet bord.

»Flere af hovedpersonerne har heksekræfter«, konstaterer en italiensk kvinde ved et tredje bord.

Ved bord N10 og N11 sidder Rudi Urban Rasmussen og Sigrid Stavnem og bidrager til støjen. De to litterære agenter fra Politiken Literary Agency, der er tilknyttet Politikens Forlag, forsøger at sælge deres danske og svenske forfattere til internationale forlag.

Deres arbejde er blevet gjort noget sværere af krig, inflation og opbremsningen i forbruget.

»Nærmest fra om eftermiddagen, da Putin gik ind i Ukraine, kunne vi mærke, at folk blev mere forsigtige med, hvad de skulle købe. De holdt igen med at købe det luksusprodukt, som en roman er«, siger Rudi Urban Rasmussen.

De to danske agenter har siden klokken 10 om morgenen haft møder hver halve time, så her klokken 17 har de mødt omkring 30 forlæggere fra lande som Holland, Tyskland, USA, Mexico og Bulgarien.

Foto: Nilas Heinskou På messen forhandles der om rettigheder til alle type bøger, herunder opskriftsbøger fra Jamie Oliver.

De har ikke fået frokost, men til gengæld masser af kaffe. Dagens formelle program er overstået, de næste timer bliver arbejdet mere løssluppent over drinks på pubben The Hand & Flower.

Sigrid Stavnem fortæller, at forlagene i krisetider er mere forsigtige, når de investerer i en udenlandsk bog.

»Selv de, der normalt køber meget litterære titler, begynder at bevæge sig mod noget kommercielt. Smal litteratur har det svært, oversat smal litteratur har det endnu sværere. Vi oplever også mange, der leder efter comfort reading. Det kan være romantisk komedie eller historisk romance, sådan ’Downtown Abbey’-agtigt«, siger Sigrid Stavnem.

»Der er noget eskapisme, som træder ind i krisetider. Man vil væk fra en træls hverdag. Med den slags bøger hygger du dig bare, der er ikke nogen, der får hugget armene af«, siger Rudi Urban Rasmussen.

De danske agenter har dog også noget med sig, som der tilsyneladende altid er efterspørgsel efter i udlandet.

»Der er altid interesse for skandikrimi. Det er ligesom en konstant. De folk, vi møder, har en krimiliste, de skal udfylde, og nogle har en skandinavisk krimiliste«, siger Sigrid Stavnem.

Rudi Urban Rasmussen supplerer:

»Vi har i flere år hørt, at nu må den skandinaviske krimibølge altså slutte. Men det synes læserne ikke, så forlagene bliver ved med at købe. Det bliver bare ved«.

Foto: Red Star Photo Jens Henrik Jensens krimiserie om Niels Oxen er i høj kurs.

Med sig på messen har de litterære agenter blandt andet Jens Henrik Jensens krimier, som de har fået endnu et salgsargument for efter nyheden om den kommende filmatisering af forfatterens krimiserie om krigsveteranen Niels Oxen.

Også den norske krimiforfatter Jo Nesbø sælger godt i mange lande, viser 2022-tal fra Nielsen BookData.

Men ingen kommer i nærheden af den amerikanske forfatter Colleen Hoover, der skriver kærlighedsromaner, og som alene i 2022 solgte over 6 millioner bøger i de 11 lande, som Nielsen BookData samler tal for.

Robotterne kommer

London Book Fair er en af årets vigtigste handelsmesser for forlagsfolk, men det er også en anledning til at reflektere over branchens tilstand og lytte til oplæg fra insidere.

Mange bognørder mødte op med deres farverige designerbriller og slidte muleposer fra Daunt Books London og Ofr Librairie Paris, da Brian Murray, den administrerende direktør for forlagsgiganten HarperCollins, mandag formiddag aflagde sin tilstandsrapport fra hovedscenen.

Han talte om, at branchen var kommet tilbage til hverdagen efter de vilde salgstal under pandemien, hvor læselysten hos hjemsendte bogorme skabte vilde salgstal.

»Vi havde en pandemifest i branchen, og så i slutningen af 2022 kom tømmermændene. De tømmermænd er vi ved at komme over her i 2023«, siger Brian Murray.

Foto: Chad Griffith Amerikanske Colleen Hoover skriver kærlighedsromaner, der storsælger.

Internationale tal viser en stagneret vækst i boghandlen med tilbagegang i nogle lande og lille fremgang i andre. I Danmark faldt salget med 6,6 procent i 2022 sammenlignet med 2021, viser Danske Forlags årsrapport for 2022.

Brian Murray lyder ikke så bekymret over det dæmpede salg efter pandemien.

»Jeg tror, branchen har stabiliseret sig. Vi havde en fantastisk tur. Jeg tror ikke, at nogen af os før har oplevet sådan en vækst – på 10-20 procent. Det er uden fortilfælde. Det bør vi bare nyde. Nu er vi på vej tilbage mod vækstrater, der er mere typiske for vores branche«, siger Brian Murray.

Til gengæld bruger den amerikanske forlagsboss meget tid på at tænke over, hvad den hastige udvikling inden for kunstig intelligens-software, blandt andet med fremkomsten af ChatGPT, kommer til at betyde for bogbranchen. Han er bekymret og begejstret.

»Det er så fascinerende. Det er også uhyggeligt«, siger Brian Murray.

»Jeg kan ikke forudsige effekten på vores branche, men vi ved, at det vil få en kæmpe indvirkning de næste tre-fem år. Det tænker mange af os over for at sikre, at vi kan agere på en etisk og moralsk forsvarlig måde, så redskaberne hjælper os og ikke konkurrerer med forfattere«.

Brian Murray er sikker på, at techfirmaer med dybe lommer kigger sultent mod forlagsbranchen og lægger planer for, hvordan de kan komme ind på markedet med indhold genereret via kunstig intelligens. Han mener, at forlagene skal udforske de nye redskaber for at arbejde »smartere, hurtigere og mere effektivt«.

HarperCollins får ofte oversat og tilpasset indhold, der er produceret i Toronto og London, til alverdens sprog og markeder. Allerede i dag kan de bruge kunstig intelligens til dele af den opgave.

»Til det japanske marked får vi oversat og bearbejdet en romantisk bogserie til manga. Og vi har allerede set nogle fantastiske eksempler på mangaer, der er blevet skabt via kunstig intelligens på baggrund af fotografier. Meget af det handler om hastighed. Også hurtigere oversættelser. Med kunstig intelligens kan man få bøger på markedet hurtigere og mere effektivt«, siger Brian Murray.

Foto: Nilas Heinskou Spotify var tilstede på London Book Fair med en stor stand. Virksomheden er gået ind på det engelsksprogede marked for lydbøger med mere end 300.000 titler.

Spotify var tilstede på London Book Fair med en stor stand. Virksomheden er gået ind på det engelsksprogede marked for lydbøger med mere end 300.000 titler. Foto: Nilas Heinskou

Ikke langt fra hovedscenen har Spotify en kæmpe stand med blåmalede møbler, herunder en bogreol uden bøger i. Musikstreamingstjenesten er gået ind på det engelsksprogede marked for lydbøger og tilbyder deres kunder 300.000 titler at vælge mellem.

Apple har også meldt sig på markedet, og det er ikke for meget at sige, at der er meget hype om lydbøger på London Book Fair.

Lydbøger udgjorde i 2022 kun 8 procent af markedet i Storbritannien og Irland ifølge Nielsen BookData, men kategorien udgør en større og større andel år efter år, og mange spår en eksponentiel vækst i takt med den teknologiske udvikling.

På den såkaldte techscene fortæller to it-bosser, der arbejder med oplæsningssoftware, at de første elektroniske syntetiske oplæsere allerede blev opfundet i 1936, men at udviklingen de seneste år er stukket helt af.

De forudser, at man lige om lidt kan få oplæst hvilken som helst bog som på hvilket som helst sprog, blot 10 minutter efter man har fodret maskinen med bogens tekst.

En midaldrende dame blandt publikum råber tilbage, at hun søreme ikke gider at lytte på en maskinstemme.

Behov for hyggekrimier

Nede i bunden af Grand Hall blandt et hav af hvide borde, hvorfra regnen af samtaler har sit udspring, møder jeg Elisabeth Strandgaard, der er forlagschef på Cicero og Flamingo, to Gyldendal-forlag. Hun fortæller, at handelsmesser som London Book Fair har forandret sig voldsomt, siden hun startede i branchen for over 25 år siden.

Dengang løb alle rundt efter nyheder og handlede med rettigheder på stedet. Nu kender man alle titler i forvejen, og handler foregår efterfølgende, så messen er mest til netværkspleje.

»Når det er sagt, har vi faktisk her på messen set en titel, en bog fra 2021, der er ret interessant. Det er den eneste, hvor vi blev overrasket, ellers har vi kendt til det hele på forhånd«, siger Elisabeth Strandgaard.

»På Cicero udgiver vi Khaled Hosseinis ’Drageløberen’, og det spor er det svært at finde noget inden for. Noget, der er lidt eksotisk, som man ville sige i gamle dage, men samtidig kommercielt og relaterbart. Dem er der langt imellem, men denne her har lidt ’Drageløberen’ over sig«.

Foto: Carsten Koall/Ritzau Scanpix Britiske Richard Osman slår salgsrekorder med sine krimier. I hans bøger dør kun de onde.

Elisabeth Strandgaard har også hæftet sig ved den eskapistiske tendens i bogbranchen i krisetiden.

»Når det går godt, og velfærdsstaten blomstrer, vil folk have de onde krimier, hvor folk får revet huden af. Men når verden er utryg, har man ligesom nok i det. Så vil man gerne have noget, der er mindre skræmmende – det skal ikke være frit for problemer, men problemerne skal kunne løses og inddæmmes. Der er tilstrækkeligt med trusler og uhygge i verden lige nu«, siger hun.

På Cicero hjælper en forfatter som britiske Richard Osman med at holde salgstallene oppe med sine »hyggelige krimier«.

Elisabeth Strandgaard drager en parallel til, hvordan folk i hobetal under Første Verdenskrig søgte mod krydsogtværsernes logiske genkendelighed i en usikker tid:

»Når der er krise, vil mange gerne læse cosy crime med feel good vibes. Richard Osmans debut udkom i 2020, og så stak det totalt af. Han har solgt millioner af bøger verden over. Det er kun de onde, der dør. Gåden kan løses, men man skal lige tænke sig lidt om. Vi kalder det puslespilskrimi«.