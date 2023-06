Med et arrigt blik stirrede Till Lindemann mig lige lukt ned i helvede.

Der, hvor skindet flås af myrdede babyer for at lave dukker. Dernede, hvor man slipper gnavere løs i et andet menneske gennem kropsåbninger for at se, hvad det fører til. I kælderen, hvor ingen perversitet er tabu, og hvor det eksplosive fyr hvæser og dunker efter sex, sex, sex døgnet rundt. Også med kvinder, der er bevidstløse af drugs.