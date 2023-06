Grækenland kræver, at Danmark udleverer to helt særlige hoveder

I 17 år har Grækenland stillet krav om, at Danmark udleverer marmorgenstande fra Parthenon-templet på Akropolis, som er endt i Antiksamlingen på Nationalmuseet. Det er sket på allerøverste niveau mellem de to landes regeringsledere, viser aktindsigt. Vi fortæller den farverige historie og tager derfor et smut tilbage til Athen i 1687, hvor en kæmpeeksplosion brager over byen, og to marmorhoveder ender i favnen på en eventyrlysten dansk kaptajn. To hoveder, der nu giver kulturministeriet hovedpine.