De korte arme kæmper lidt med at nå læderjakkerne i børnestørrelser på det røde tøjstativ i kanten af merchandiseteltet. Men efter et forsøg eller to lykkes det syvårige Hans Christian at hive en af dem ned på cirkuspladsens sommertørre jord.

Han trækker forsigtigt i jakken, indtil den falske vaskebjørnehale på højre skulder peger perfekt ned mod dødningehovedet på brystet. Mellem skulderbladene står ’MEGA HEAVY’ printet henover børneryggen, som om Hans Christian er en meget ung gæst til en dødsmetalkoncert.

Det er han ikke. syvårige Hans Christian har klædt sig ud som DR Ramasjang-figuren Onkel Reje, der blandt andet laver heavyrock om at klø sig i røven og slå prutter så ofte, han kan.

Og i dag er Hans Christian en lettet lille fan. For han havde hørt i skolen, at Onkel Reje havde fået det dårligt.

Foto: Christian Falck Wolff 7-årige Hans Christian har været bekymret for, om Onkel Reje ville blive klar til Cirkus Summarum i dag.

7-årige Hans Christian har været bekymret for, om Onkel Reje ville blive klar til Cirkus Summarum i dag. Foto: Christian Falck Wolff

Men når forpremieren på Cirkus Summarum om lidt går i gang i Ballerup, er manden inde bag Onkel Rejes lædertøj og skæggede ansigt, Mads Geertsen, igen tilbage, efter han i foråret måtte sygemelde sig på grund af koordinerede trusler og chikane fra en stor gruppe mennesker med relation til vaccineskeptiske miljøer.

De mener, at Onkel Reje opfordrer til satanisme og opfører sig blufærdighedskrænkende.

»Kan du huske, hvad det var, vi talte om, med Onkel Reje?«, spørger Hans Christians mor, Thilde Juul Hansen.

»At nogle voksne mennesker havde drillet ham. Og han var blevet rigtig, rigtig ked af det«, siger Hans Christian og tager jakken af igen.

Solidarisk med børnene

Som tiden nærmer sig showstart, bliver cirkuspladsen utålmodig. Sukkeret fra de tomme slush ice-kopper har fået tag i børnene, der løber rundt på pladsen til Ramasjang-musik fra store højtalere på cirkusteltet.

»Nu skal jeg fortælle jer, hvad Onkel Reje han godt kan lide / Jeg kan lide piger, der ude på ballade«, synger Onkel Reje med sin dybe, grødede stemme.

For mange af børnene har der aldrig været en verden uden Onkel Reje, der for første gang tonede frem på skærmen i DR’s børneunivers Ramasjang for over ti år siden.

Jeg kan huske, at jeg så det og tænkte: Er det her for børn? Mia Dong, mor til to piger

Næsten lige siden har ophavsmanden Mads Geertsen delt vandene med Onkel Reje.

Mens fans på den ene side har hyldet ham som et mønstereksempel på den danske børneunderholdningsgenre, har modstandere kritiseret ham for at være et dårligt eksempel for børn.

Selv siger 53-årige Mads Geertsen, at det er hele pointen med projektet Onkel Reje.

»Jeg stiller mig solidarisk med de børn, der ikke kan opføre sig ordentligt, og det gør Onkel Reje også«, fortalte han magasinet Vores Børn i 2018.

Foto: Christian Falck Wolff Søstrene Lea og Isabelle kan godt lide Onkel Reje, fordi »han siger sjove ting«.

Søstrene Lea og Isabelle kan godt lide Onkel Reje, fordi »han siger sjove ting«. Foto: Christian Falck Wolff

Lige præcis den tilgang overraskede Mia Dong, der mødte Onkel Reje for første gang, da hendes døtre Lea og Isabella på nu fire og syv år var små. De har fået matchende læderjakker til cirkusforestillingen i dag.

Røven i sædet

Mens døtrene altid har kunnet lide Onkel Reje, kom pruttehumoren og de satanistiske referencer lidt mere bag på Mia Dong.

»Jeg er ikke fra Danmark, så jeg syntes, at det var ret sjovt med Onkel Reje. Jeg kan huske, at jeg så det og tænkte: ’Er det her for børn?’«, siger hun.

En stemme fra højtalerne har allerede et par gange bedt publikum om at finde mod det enorme, røde cirkustelt. Med kun ti minutter tilbage sender højtaleren en sidste advarsel over pladsen.

»Kom ind, og slå røven i sædet«, lyder det insisterende.

Onkel Rejes stemme er dyb og syngende, som en jysk pirat. Og for næsten alle på pladsen er den en helt almindelig del af hverdagen.