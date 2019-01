Tina Månsson har skrevet om at leve i og overleve tilværelsens hestehuller: »Der er et større pres for, at vi ikke må havne i problemer i dag. Måske var der i 1950’erne en større accept af, at man bliver syg eller mister et barn«

Vagn mister sine forældre, da han bare er en stor knægt. Sammen med sin søster slider han for at beholde gården, men da hun en dag møder en traktorforhandler fra Jylland og gifter sig med ham, bliver Vagn ladt alene tilbage og er ved at gå til grunde. Med reb binder han en stor sten til sit ben, ror ud på fjorden og kaster sig i vandet og synker til bunds.

Ud af mylderet af skæbner i sin debutroman, ’Hestehullerne’, er det er Vagn, forfatteren Tina Månsson identificerer sig allermest med. Bogen bygger på slægtshistorier, hun har fået overleveret fra sine forældre, bedsteforældre og onkler, hun har siddet ved siden af til familiefester. Og så spejler romanens kapitler hendes egne livsfaser gennem de 8 år, hun har arbejdet på bogen.

»Det går igen i alle historierne. Det er ofte historier, hvor mænd og kvinder kæmper med at få deres tilknytning til hinanden til at gå op. Jeg startede med at skrive bogen, da jeg var midt i 30’erne, hvor jeg kæmpede med at finde en mand at lave familie med og få kærligheden til at lykkes«.

Da Tina Månsson først satte sig til tastaturet og begyndte sin fortælling, var hun 35 år. Hun boede alene i en 2-værelses andelslejlighed i Lyngby, arbejdede på fuldtid som psykolog, men fik lov at få to gange 14 dages orlov for at skrive.

Hendes første kapitel var historien om Irving – ’Manden med de ubrugte læber’. Irving, som drager hjemmefra for at læse til ingeniør og blive til noget stort, men vender tilbage til sin landlige hjemstavn, Næsset, uden rigtig at have udrettet det store. Ikke engang en pige har han mødt. Og selv når en lokal pige viser interesse, pakker picnickurv og ligger på tæppet helt tæt på, klar til at blive kysset, kan han ikke finde ud af det. Tina Månsson kunne godt finde ud af at kysse, men hun kunne ikke finde kærligheden og en at stifte familie med. Det gik hende på.