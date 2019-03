Det propeldrevne fly dykkede ned gennem skyerne. Da luften atter blev klar, kunne man se øen Manus og dens småøer i det uendelige hav. Tæt ved kysten var havet hvidt, længere væk grønt og blåt.

Flyet bevægede sig ind over øen, og udsigten skiftede fra hav til jungle. De tynde, høje kokospalmer strakte sig mod himlen, og maskinen landede på et stykke jord, der lignede alt andet end en lufthavn.

Det var et smukt sted, tænkte Behrouz Boochani, som netop var fyldt 30 år.

Han trådte ud af flyet og mærkede, at noget hårdt havde løsrevet sig i munden. En tand. Tungen søgte straks mod et hul, der ikke plejede at være der. Under den hvide emalje var tanden sort af forfald.

Han og de andre asylansøgere fik udleveret flasker med vand så varmt, at det umuligt kunne slukke tørsten. I lejren, når heden var størst, gjorde det ondt bare at se på metallet i gitteret omkring området. Om natten, i rummene, arbejdede ventilatoren uafbrudt. Blæsten ramte kun en del af kroppen, mens resten blev opløst af sved, så man vendte sig i sengen uden nogensinde at finde ro.

Den iranskkurdiske forfatter Behrouz Boochani blev overført til øen af de australske myndigheder i 2013, og hans beskrivelse af den knækkede, sorte tand under ankomsten til Manus i Papua Ny Guinea optræder i hans selvbiografiske bog ’No Friend but the Mountains’. Den udkom i 2018 og vandt tidligere i år to priser ved den vigtige australske Victorian Premier’s Literary Award: hovedprisen for bedste litteratur på 473.000 kroner og den faglitterære pris på 118.000 kroner.

Selv kunne han ikke deltage i prisoverrækkelsen.

Næsten seks år efter at Behrouz Boochani første gang så Manus dukke frem under skydækket, sidder han fortsat på øen. Lufthavnen er bevogtet, og kun alvorligt syge flygtninge og asylansøgere kan forlade øen for at blive behandlet i Australien eller Papua Ny Guineas hovedstad, Port Moresby.

»Jeg flygtede fra Iran, fordi jeg ikke ville i fængsel, men da jeg søgte asyl i Australien, satte de mig i et andet fængsel«, siger han.

Behrouz Boochani har modtaget alle mine spørgsmål skriftligt via beskedtjenesten Whatsapp og besvarer dem ét efter ét ved enten at indtale en lydfil eller med små, skriftlige beskeder.

Det er aften, da han optager sine første svar. Han sidder på sit værelse, siger han. I baggrunden kan man tydeligt høre ventilationen arbejde. Der er værelseskammerater i rummet, derfor kan han ikke sende et billede af, hvordan der ser ud, »de er så trætte af kameraer og medier«, siger han.

»Det vigtige for mig er at starte et nyt liv et sikkert sted. Jeg tror, vi alle gerne vil påbegynde et simpelt liv. På et sikkert sted. Bare det«, siger han.

»Det er min drøm«.

Han bruger tiden på øen på at vente. Og så skriver han. Og kommunikerer med omverdenen. Altid på sin telefon og især ved hjælp af Whatsapp, som han også brugte, da han skrev ’No Friend but the Mountains’.

I Iran havde den islamiske revolutionsgarde i lang tid holdt øje med Behrouz Boochani på grund af hans arbejde for at promovere kurdisk kultur i hjembyen Ilam, blandt andet med udgivelsen af et tidsskrift om kurdisk politik. Da redaktionslokalerne blev stormet, og 11 kollegaer anholdt, gik han under jorden. Senere flygtede han ud af landet.