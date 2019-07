Guld fra arkivet: 25-årige Tove Ditlevsen: »Jeg klarede mig over i en anden verden«

Tag med på tidsrejse. I dette interview fra 1942 fortæller 25-årige, højgravide og nygifte Tove Ditlevsen om, at det for hende er en uhyggelig tanke at få mere end et barn, fordi det ikke nytter at blive »familieegoist«, hvis man vil skrive.