Ung forfatter mugede ud ved køerne – og skrev et »mesterværk«

Marieke Lucas Rijneveld, der tidligere i år under stort postyr trak sig som oversætter af Amanda Gormans digte, har vundet priser og bliver rost til skyerne for debutromanen, ’Aftenens ubehag’. Men bogen var langtfra nem at skrive, fortæller den hollandske forfatter. Det tog seks år, og under arbejdet stod der skrevet med blyant over skrivebordet: »Du er nødt til at være nådesløs«.