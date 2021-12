Hvad skal du ønske dig til jul?: Her er årets bedste bøger

I en ærlig bog reflekterer ’verdens bedste målmand’ over sin karriere, hvor fejltagelserne, til trods for alle triumferne, fylder meget. Schmeichel er en legende med psykologisk (selv)indsigt, og den bruger han i den velfortalte bog, der også rummer betagende afsnit fra barndommen blandt højhusene i Hvidovre med en fraværende far (han var musiker på natklubber og stadig mere alkoholiseret). En utrolig viljestyrke bragte Peter Schmeichel til toppen, og da han var færdig der, steg han ned uden at falde. (Anbefalet af Erik Jensen)

