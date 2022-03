Alt så godt ud på overfladen. Men han drak. Og han drak, lige til privatlivet kollapsede

Alt så godt ud på overfladen. Jesper Stein var en prisvindende krimiforfatter, far til fire, boede i villa på Amager og fik masser af rygklap. Samtidig drak han. Og han drak, lige til privatlivet kollapsede. Så tog forfatterskabet en ny, personlig drejning. I sin ny roman ’Ædru’ skildrer han råt for usødet kampen for at komme ud af misbrug.