Russisk forfatter: »Jeg har lyst til at skrige«

Fjorten år af mit liv – hele min barndom og tidlige ungdom – forløb i Sovjetunionen. I en tid, hvor den kommunistiske ideologi allerede var ved at drage sit sidste suk. Vi børnekommunister troede på ideologien, men lidt på halv kraft, ikke helt for alvor. Men noget, som vi troede rigtigt på, det var fred. Den propagandamaskine, som var sat i gang ved sovjettidens begyndelse, fungerede effektivt, men producerede ikke i så høj grad kommunistisk retorik som pacifistisk. ’USSR værner om fred’, ’Fred på Jorden!’ – disse slagord stod skrevet på væggene i hver eneste børnehave og på hver eneste skole. ’Fredens time’ var altid den første time i hvert nyt skoleår, i hver klasse. Sange og digte om fred var på programmet til hvert eneste børnekommunistisk arrangement (og dem havde vi rigeligt af). Fredsduer var en del af udsmykningen i hvert eneste klasselokale, hver eneste vægavis og hvert eneste skolehæfte. Vi troede på de duer, så oprigtigt, som kun børn kan. Troen på fred var en umistelig del af vores sovjetiske barndom og dermed også af hver eneste person. Denne tro virkede urokkelig – for tid og evighed.

