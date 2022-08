Seks unge kvinder i en celle tegner det moderne Rusland

Så da hun toner frem på skærmen i et anonymt kontormiljø, ved jeg ikke andet, end at hun befinder sig et sted i Vesteuropa. Og hun vil gerne lade det blive ved det. For en sikkerheds skyld.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30? Få digital adgang for 49 kr./md i 6 måneder

Inkl. adgang til Saxo Premium Studie

Allerede abonnent? Log ind her