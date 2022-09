Hvordan ser en virkelig lækker bog egentlig ud?

De mest eksklusive bøger, de håndindbundne og unikaværkerne, står i glasmontrer. Beskyttet mod fedtede fingre. Her kan man bøje sig ind over en bog om dansk design, der er indbundet i legoplader og kommer med en æske ekstra klodser, hvis man gerne vil ommøblere lidt på forsidens look. En anden bog rummer alverdens slags håndlavet papir, en tredje er et regnbuefarvet harmonikakunstværk af en bog, og en fjerde rummer et selvopfundet alfabet trykt med sort på rispapir bundet sammen med snore.