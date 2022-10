Nu går den altså ikke længere: »Danmarks bedste forfatter« er flyttet tilbage til København, og han kan ikke holde sin kæft mere

Lars Frost er tilbage. Med en ny roman og i samfundsdebatten. Han mener, at mænd bliver udskammet i dagens Danmark, at kvinders vold bliver overset, og at folk i det hele taget har meget svært ved at give plads til andre.