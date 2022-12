Mikhail Romanov er 31 år, far, ægtemand og soldat i den russiske hær. Her i foråret brød han ind i et privat hus i nærheden af Kyiv, dræbte husets ejer og voldtog hans kone. Efterforskningen viste, at hans forbrydelser strakte sig over flere timer. Parrets søn, der åbenbart var på alder med Romanovs eget barn, lå og græd i et værelse ved siden af.

I slutningen af maj blev Romanov in absentia anklaget for mord og voldtægt. Det var den første sag af sin art i Ukraine, hvor man først lige er begyndt at efterforske russernes forbrydelser. De russiske soldater, der invaderede Ukraine, har systematisk begået seksuelle forbrydelser mod civile ukrainere uanset alder og køn.

Uafhængige observatører og efterforskere har sagt, at de indsamlede bevismaterialer er så foruroligende, at det overgår det, verden var vidne til i Bosnien og Rwanda. I mange tilfælde har gerningsmændene begået deres forbrydelser på offentlige steder, for eksempel på åben gade, og andre gange har de tvunget lokale indbyggere til at se på, mens de begik forbrydelserne. Forældre er blevet tvunget til at se deres børn blive krænket, og børn har været vidner til, at deres forældre blev mishandlet. Nogle ofre er bogstavelig talt blevet voldtaget ihjel.

De første meldinger om russiske krigsforbrydelser rystede verden. Mange spurgte, hvad russerne i virkeligheden var for en slags mennesker. En af mine følgere på Twitter skrev: »Jeg kan ikke forstå, hvorfor russerne bomber fødeklinikker og voldtager civile i Ukraine. Hvorfor gør de det? Er der nogen, der kan forstå det?«.

Svaret er enkelt: Den russiske hær mangler militærfaglige kompetencer til at begå sig i kamp. Et mål, der ikke bevæger sig, er nemt at angribe: Der er hverken brug for ammunition eller kampteknik for at begå voldtægt. Men at en soldat er i stand til at begå den slags ugerninger, er også udtryk for andet og mere. Der findes et helt voldens økosystem bag sådanne handlinger. Folkemord begås ikke ved et tilfælde. Systematisk seksuel vold indgår ikke i alle krigsmanualer. Rusland har til gengæld en lang historie, der er gennemsyret af krigsforbrydelser, og det baner vej for, at historien kan gentage sig. Det, der for hjerter og hjerner i den vestlige verden forekommer ulogisk, irrationelt, dumt og uden for almindelig fatteevne, ses i Moskva som rationelt og som et vidnesbyrd om den russiske regerings urokkelige kontinuitet. Det er netop disse centrale faktorer, jeg vil stille skarpt på i dette essay.

Moralsk udhuling

Den britiske filosof og historiker Jonathan Glover analyserer i sin bog ’Humanity’ de mekanismer, der skaber betingelserne for voldshandlinger. Pudsigt nok er mekanismerne de samme, uanset hvem der bruger dem: Mao, Hitler eller Putin. I såvel Sovjetunionen som Hitlers Tyskland blev de befolkningsgrupper, som var udset til udryddelse, først umenneskeliggjort ved at blive sammenlignet med dyr og fremstillet som racer eller grupper uden menneskelig værdi. Samtidig blev vores egne evner og moralske egenskaber i relation til empati og respekt for mennesker – det, som Glover kalder moralske ressourcer – udhulet.