»Har du hørt, at man har fundet et barneskelet på loftet?«

Fortællingen begynder, da der bliver fundet et barneskelet i journalist Camilla Stockmanns egen gade, som hun skriver en artikel om til Politiken. Siden modtager hun en mail om endnu et barnelig, der er fundet i samme gade på Frederiksberg. Det bliver til bogen ’Når du strammer garnet’, der er en undersøgelse af drab begået af mødrene selv, og af hvor voldsomt moderskabet har forandret sig. Vi bringer her et uddrag fra bogen.