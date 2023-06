6 hjerter: Anmelder jubler over vilde og virtuose digte og ikke mindst over sensationel oversætter

Har vi egentlig talt nok om Catul? Det tror jeg ikke. Vi har ikke talt nok om, hvor vild og virtuos en digter Catul var og er! Og vi har slet ikke talt nok om, hvor stor en sensation det er, at selveste Harald Voetmann har oversat Catul! Voetmann begyndte vist sidste år, på Facebook kunne man følge med, han startede bare med at oversætte et par digte for sjov, så fortsatte han, et digt om dagencirka, og nu, voila, har vi en hel bog, ’CATUL: Oversat af Voetmann’ hedder den bare, med alle Catuls efterladte digte: Forelskede, sorgfulde, ildspruttende og rasende.

Gajus Valerius Catullus var hans fulde navn, han levede, regner man med, fra ca. 84-54 f.v.t., og blev altså kun omkring 30 år. Der er lidt over 100 digte overleveret, og det er naturligvis ikke første gang, denne romerske digter er blevet oversat til dansk: Der er blandt andet en oversættelse tilbage fra 1937, og i 1997 blev Otto Gelsteds ufærdige oversættelse sablet ned i tidsskriftet Standart af filologen Ole Thomsen. Det er nok heller ikke den sidste. I mellemtiden kan den læsende, danske offentlighed så nyde Voetmanns oversættelse, som lyder sådan her: