Måske skulle vi prøve noget andet end hvidt på væggene?

Hvidt, hvidt og atter hvidt. I Danmark har det længe været gængs at indrette farveneutralt. Men nu ser farver ud til at vinde indpas i danskernes boligindretning. Det kan de konstatere i designvirksomheden File Under Pop, der specialiserer sig i maling og fliser. Billedkunstner Malene Bach, der arbejder med udsmykning og farver i arkitektur, mener ligefrem, at farver giver rum til at være.