Superæstetikeren er flyttet ind på en andelsgård fra 1700-tallet

Min måde at indrette mig på har udviklet sig gennem årene. Jeg tænker i dag sammenlignet med mit yngre jeg klart mere over at omgive mig med ting, som er langtidsholdbare, hvad angår både udtryk og kvalitet. Jeg går efter ting, som jeg ikke bliver træt af, som passer ind i mange af vores rum og opstillinger, og som er lavet af gode materialer, der kan vedligeholdes. Kriterier, der også er omdrejningspunktet i mit arbejde som designer«, fortæller Jelena Schou Nordentoft.

Hun tilføjer, at tiden og dermed års træning af hendes æstetiske blik nu gør hende i stand til at se sit hjem i nogle større linjer. Det gør det lettere at komponere indretningen, så både rummene og tingene i dem får lov til at stå tydeligere frem.