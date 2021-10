Derfor elsker du og mange andre danskere gammelt lort

Så hvorfor ... H-V-O-R-F-O-R ... står jeg her – en dag i september – uden for en tredjeklassesmarskandiser ved en landevej i Nordvestsjælland og har givet 100 kroner for dette stykke stål? Slidt og afskallet i sin grønne bemaling. Efter en årtier lang rejse gennem et utal af hænder.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her