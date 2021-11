»Vi fulgtes ad i 12 år, indtil hun døde for et par år siden. Jeg opbevarer stadig hendes aske«

Som selvstændig guldsmed er jeg tit meget alene, meget fordybet og kan altid lige gøre lidt mere. At have Vega i butikken blev min undskyldning for at komme ud ad døren og tage en pause. Noget, jeg virkelig havde brug for. Hun åbnede for en ny form for sanselighed i hverdagen, og turene blev et rum, hvor mine tanker hvirvlede mere rundt og landede nye steder. Samtidig var hun et enormt dejligt selskab. Ikke på samme måde som et menneske, men en at forholde mig til, som alligevel var helt sin egen.

Fri adgang for 0 kr. Læs med, mens du skal beslutte dig for hvor dit kryds skal sættes til kommunalvalget, og politikerne træffer afgørende beslutninger for klimaet til COP26. Få fri adgang nu Abonnementet stopper automatisk, og der er ingen binding.

Allerede abonnent? Log ind her