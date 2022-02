»Det er vildt«: Dansk møbelproducent ryster på hovedet over billig kopi

Flere sager om kopiering af keramikdesign har de senere år fyldt godt i medierne. Men også danske møbelproducenter får ofte deres designklassikere kopieret. Arvingerne efter Hans J. Wegner har sågar oplevet, at en kinesisk producent simpelthen tog navnet Wegner for at kunne sælge sine møbler. Og nogle kopier er så gode, at selv Justin Bieber troede, at hans bryllupsgæster sad til bords på danske designklassikere. Omvendt er en stigende kinesisk middelklasse hunderæd for at blive snydt.