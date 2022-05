Han har fremstillet dronningen som Diana med nøgne bryster. Og lavet kunst ud af to fluer og tre sukkerknalder

Smykker fyldt med sex, død og hemmeligheder. Torben Hardenbergs smykkekunst er noget helt for sig. Men hvilken krøllet hjerne skal der til for at lave smykker, der ligner fluer eller spermatozoer? Hvem er manden bag smykkerne, som også vækker de kongeliges interesse?