»Frækt sagt har leg den samme betydning som at spise og sove«

Leg er en megatrend, og også voksne har brug for at lege. Sådan lyder det fra tre danske eksperter, der fortæller, at man kan lege, selv når man sidder på kontoret og passer telefonen. Men hvordan indretter vi bedst vores fysiske omgivelser til leg? Og hvordan skal vi designe legetøj i en tid, hvor rigtig mange danske børn er i institution mange af deres vågne timer?