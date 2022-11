Hun skulle styre en virksomhed, men hun skulle også gennemsøge barerne for at finde sin berømte mand

Alvar Aalto var en af verdens største modernistiske designere og arkitekter. Ved geniets side stod – i de sidste mange år af hans liv – hans anden hustru, arkitekten Elissa Aalto. Hun førte tegnestuen videre efter hans død og stod dermed bag flere markante byggerier. I anledning af 100-året for hendes fødsel spørger vi: Kunne Alvar Aalto have skabt det, han gjorde, uden hende? Var hun et overset geni?