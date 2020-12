Forstå den britiske mesterinstruktørs dramatiske og farverige kompositioner fra 'Alien' til 'Raised by Wolves'

Ridley Scott er oprindelig uddannet som først grafisk designer og siden billedkunstner fra Royal College of Art i London, hvor han var med til at grundlægge institutionens afdeling for film. Og skal man forsøge at hæfte et auteur-træk på den succesrige og elskede filmmager, så kunne det være, at hovedtemaet, hovedpersonen eller det centrale i alle hans film er det stærke billede.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind