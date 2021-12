5 hjerter: Kunstanmelderen griner hele vejen hjem fra Louisiana

»Historien er et mareridt [...] som jeg forsøger at vågne af«, skriver den irske forfatter et sted i sin roman og minder om, at historien – fremdriften i verden, om man vil – i moderniteten – efter Guds bortgang – ikke længere har noget andet mål end sig selv. Den er et kaos af vold og voldsomheder og, bevares, af skønhed. Men – og det er den store kamel at sluge – fører ingen steder hen.