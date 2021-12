Hun er den computerskabte kunsts nye superstar

Og her tænkes ikke mindst på de fantastiske, fantasifulde, men totalt fiktive verdener, som spil-kulturen om ønsket kan tæppebombe vores sanseapparat med – i en opskruet rytme, der sjældent tillader sig bare et øjebliks pause. Ned i den nederste skuffe med Ludo, Matador, Kinaskak og andre materielle brætspil. De er blevet for dagens spilkultur, hvad faklen og petroleumslampen er for moderne belysning.

