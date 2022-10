»Vi kan ikke bare låne den ud længere«: Jorns ælling er reddet, men er blevet mere skrøbelig og skal tilbringe fremtiden bag glas

’Den foruroligende ælling’ (1959) er et af Asger Jorns mest velkendte værker fra hans periode med såkaldte modifikationer. Det filosofiske tankegods bag Jorns overmalinger af gamle billeder var, at tiden var løbet fra borgerskabets gamle seriefremstillede malerier, der nu var at finde hos marskandisere og til udsmidning. I stedet for at lade dem forgå forsøgte Jorn at skrive dem ind i deres nutid ved at male videre på dem.