Der er kunst af høj kvalitet. Og alt bliver drukket i baren

Hvad sker der egentlig på den hjemlige galleriscene for tiden? Befinder vi os i en samtidskunstens nye opblomstring? Politikens kunstanmelder har besluttet sig for at besøge så mange galleriudstillinger som overhovedet muligt i 2023. Følg med på tur til fire nye udstillinger.