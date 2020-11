Der var stille. Foruroligende stille. Men så tweetede Trump

Man kan ikke sige Twitter uden at tænke Trump. Det sociale medie og den amerikanske præsident har opbygget et hadefuldt kærlighedsforhold til hinanden, hvor det konstant er til forhandling, hvad man må sige, og hvad man ikke må. Hvor langt man kan gå for at få opmærksomhed. Det hele kulminerede på valgnatten.