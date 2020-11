Anerkendt journalist: Donald Trump og Rupert Murdoch talte sammen næsten hver dag

Medieejeren Rupert Murdoch bliver beskyldt for at have afgjort australske og britiske valg. Den britiske journalist bag afsløringen af den største medieskandale i Storbritannien nogensinde, Nick Davies, kalder ham den mest magtfulde mand i landet. Rupert Murdoch har også haft stor betydning for Brexit og Donald Trump som præsident. Nu bliver der rejst krav om en undersøgelseskommission mod den snart 90-årige leder af News Corp og hans massive indflydelse i hjemlandet, Australien.