EU-rådgiver: »Den debat, der foregår hjemme i Danmark, er ren Bamse og Kylling«

Hvordan kan EU finde på at blokere russiske medier? Bruger vi ikke præcis de metoder, vi beskylder Putin for? Sådan lyder kritikken, efter at EU blokerede den russiske tv-station Russia Today (RT) og dens søstermedie Sputnik i marts som en del af sanktionerne mod Rusland. Onsdag tilslutter en række danske europa-parlamentsmedlemmer sig kritikken. De peger på, at beslutningen udfordrer ytringsfriheden.

Men sådan kan det slet ikke stilles op. Det er faktisk noget vrøvl.