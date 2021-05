Nu vender koncerterne tilbage. Men er dansk popmusik klar til publikum?

Nu åbner spillestederne igen! Og de dansk popmusikere er klar til at møde publikum med en bagage, der bugner af ny musik. Politikens anmeldere er sprunget i den dybe ende af bassinet og har lyttet til 14 af forårets danske udgivelser. Fra poprock med gadedrengehop over soul marineret i portvin til techno for viderekomne lover de godt for koncertsæsonen.