De talte ikke sammen i ti år

Swan Lee: ’The Garden’. 3. februar

For 18 år siden gik de pludselig fra hinanden. Swan Lee var ellers den store succeshistorie i begyndelsen af 00’erne. Det cinematiske indierock band var gået fra selv at udgive deres debut (efter alle pladeselskabernes afvisninger) i 2001 til året efter at være det mest nominerede navn ved Danish Music Awards.

Men i 2005 var det slut. Og Pernille Rosendahl, Emil Jørgensen og Jonas Struck talte ikke sammen i ti år.

For seks år siden begyndte de at se hinanden igen, og med færøske Teitur som en slags musikalsk jordemoder og naturen som fortællerramme genopstår Swan Lee nu. Ud fra de to første sange at dømme lyder det, som om det er tre endnu dygtigere musikere, der igen har lavet en aftale med hinanden. Kunne godt blive en vigtig aftale. sl





Trænger du ikke til en kindhest?

Eyes: ’Congratulations!’. 3. februar

Med debutalbummet ’Underperformer’ udgav hardcorebandet Eyes en af årets bedste danske plader i 2020. Dengang vendte blikket indad, mens både tekst og musik delte kindheste ud til al den tvivl, man kan proppe ind i et moderne menneske. På opfølgeren, ’Congratulations!’, åbner Eyes, undskyld, øjnene for verden.

Og der er som bekendt rigeligt at skrive hård og rasende nedtursmusik om for tiden. Men når det gøres med et overskud, som Eyes mønstrer på den uimodståelige førstesingle, er det bare frem med popcornene. Giv mig så den springskalle! pj





Den lange, bumlede vej

Raye: ‘My 21st Century Blues’. 14. februar

Hun har været længe undervejs, engelske Rachel Agatha Keen. Eller RAYE, som hun kalder sig selv. Hun tittede ind på hitlisterne allerede i 2016 og var som en popsanger med hiphoppens slagkraft stemmen blandt BBC’s udvalgte stjernefrø i Sound of … i 2017.

Siden anklagede hun sit pladeselskab for at holde debutalbummet tilbage, fik opløst kontrakten i 2020 og tog en pause fra hele det cirkus, de kalder musikbranchen.

Nu er Raye 25 år og endelig klar med debutalbummet. Og hvis nu de fleste skulle have glemt alt om hende, sendte hun for et par måneder siden det vidunderligt vaklende hit ’Escapism’ ud. Pludselig er vi alle meget spændte på, hvad hun har brugt de mellemliggende år på! sl





Operasangerens vilde lærling

Caroline Polachek: ’Desire, I Want To Turn Into You’. 14. februar

Det er nok de færreste popstjerner, der har en operasanger som sanglærer. Men amerikanske Caroline Polachek er heller ikke, som hverken folk eller popstjerner er flest.

Og alle singler peger da også i retning af, at den langlemmede pop-auteur med den knopskydende stemme genopfinder sig selv op til flere gange, når hun – på valentinsdag, fordi hvorfor ikke? – udgiver sit andet soloalbum i eget navn. pj





For radikale romantikere

Fever Ray: ’Radical Romantics’. 10. marts

Når Karin Dreijer udgiver musik, er det en kulturel jordrystelse. Hvad enten hun er en del af søskendeduoen The Knifes vilde technoridt eller tager fat i vores alle sammens kaotiske samtid som forvandlingskuglen Fever Ray.

For fem år siden var ’Plunge’ en undersøgelse af vores liderlige liv i den digitale tidsalders syrebad. Denne gang tyder de første sange på, at intimitet og klima kunne spille en rolle, men man ved aldrig med Karin Dreijer. Hun kan finde på hvad som helst.

For første gang siden The Knife blev sat på permanent pause for otte år siden, har bror Olof Dreijer været med i studiet. Det samme har industrial-veteranen Trent Reznor og det portugisiske producerhåb Nídia.

Bliver det romantisk? Måske. Bliver det radikalt? Helt sikkert! sl





Hvem er Miley nu?

Miley Cyrus: ’Endless Summer Vacation’. 10. marts

’New year. New Miley’. Sådan står der på plakater rundt omkring i bybilledet for tiden som en påmindelse om, at der snart kommer en ny Miley Cyrus-plade.

Men teknisk set er enhver ny Miley-plade introduktionen af en ny Miley, og man ved bare aldrig, hvad man får rent musikalsk fra dette notorisk velsyngende brag af en nepo-baby. Men det bliver næppe kedeligt. pj





Vanviddet vil ingen ende tage

100 Gecs: ’10.000 Gecs’. 17. marts

Duoen har længe været hyperpoppens absolutte frontløbere. Dem med de fleste og mest sindssyge ideer. I deres eksplosive blanding af støj, fodrappe rytmer og alle tænkelige popgreb er 100 Gecs som at lytte til alle de sidste 20 års popsange. På samme tid.

Titlen på opfølgeren til deres skelsættende 2019-debut siger vist det hele. Og vanviddet vil formentlig ingen ende tage. Ja, tak! sl





Fuld fart frem!

Metallica: ’72 Seasons’. 14. april

Den mest forrygende Metallica-sang, der er kommet i flere år? Den er god nok. Der bliver på ingen måde fedtspillet på ’Lux Æterna’, den veloplagte førstesingle til Metallicas kommende 11. studiealbum.

»Full speed or nothing, full speed or nothiiiing!«, som James Hetfield synger, mens bandet spiller, så det slår gnister, og man bliver katapulteret helt tilbage til Metallica anno debuten ’Kill ’Em All’ fra 1983. Det lyder simpelthen, som om de har det sjovt. Og det smitter. pj





Matematikken siger det ...

Tyler, the Creator: ’Welcome to the disco’. Uden dato

Allerede i slutningen af sidste år fik rygter og flyvske teorier internettets Tyler, the Creator-hjørne til at summe af aktivitet: Er der et nyt album på vej?

Ikke officielt.

Men de mest ihærdige af nettets lynkrabber har fået øje på et lille mærke på Tyler, the Creators tøjmærke Golfs Le Fleur-trøje, der siger ’Welcome to the disco’. Da den amerikanske rapper optrådte til Grammy-showet før udgivelsen af hans forrige album, stod den ellers uannoncerede titel på et lignende mærke: ’Call Me If You Get Lost’.

Og så er der matematikken: Siden udgivelsen af debuten ’Goblin’ i 2011 har Tyler, the Creator udgivet et album hver andet år. Punktligt.

Det er alt sammen spekulationer! ... Men det ville ikke gøre noget, hvis det faktisk var rigtigt. sl





En savnet stemme synger igen

PJ Harvey. Sommer 2023

Hun har primært fungeret som forfatter de senere år. Men for et års tid siden delte PJ Harvey et billede fra et musikstudie, hvor hun sad med en elektrisk guitar og så mægtig koncentreret ud.

Og da hun i et interview med Rolling Stone, der egentlig handlede om hendes roman ’Orlam’, fortalte, at hun faktisk arbejdede på en ny plade og var »meget glad for den«, var det svært at bevare pessimismen. PJ Harvey har ikke udgivet et album siden ’The Hope Six Demolition Project’, der kom i 2016. Med andre ord: Vi er klar til et comeback. pj





Tilbage fra de døde

Depeche Mode ’Memento Mori’. Forår 2023

Vi ved, at Depeche Mode giver koncert til sommer i Parken. Vi ved, at deres 15. album er færdigt og hedder ’Memento Mori’, ’husk på, at du skal dø’. Vi ved, at det er første album og turné efter keyboardspilleren og gruppens praktiske sammenhængskraft, Andy Fletchers, pludselige død sidste år.

Og vi ved også, at titlen og store dele af albummet var på plads, inden Fletcher gik bort. Og så er der alt det, vi ikke ved endnu. Såsom lyden af Depeche Mode i 2023. Og datoen. sl





Én over nakken med krabasken

Ganger: ’Pisk’. Forår 2023

Det er et af de mest egenartede kapitler i dansk popmusik de seneste år, der rammer sin afslutning, når Ganger til foråret udgiver sidste del af deres ’Mørktropisk’-trilogi.

Først kom ’Mørk’, så kom ’Tro’, og nu er det tid til ’Pisk’. Og at dømme efter førstesinglen, den forførende ublu 80’er-poppede ’Hugo’, er det en krabask, man kun man hilse velkommen. pj





Tårnhøje forventninger

Zar Paulo: ’Elendig Software (Del 2)’. Uden dato

Det er ikke for at lægge pres på det unge Aarhus-orkester! Meeeeen – efter at den første halvdel af debutalbummet ’Elendig Software’ var en af sidste års bedste danske udgivelser, er den anden halvdel noget af det, vi glæder os allermest til i år.

Tilmed har Zar Paulo allerede åbnet ballet i 2023 med den himmelstræbende fantastiske sang ’Ik’ Gå Så Langt’. Den lægger ikke ligefrem en dæmper på vores forventninger. sl





Royale horrorhistorier

King Diamond: ’The Institute’. Uden dato

Det var en koncert, der viste, hvor kisten skulle stå, da King Diamond i spidsen for et overnaturligt velspillende Mercyful Fate spillede på Copenhell sidste sommer. Og selv om Kings eget band og Mercyful Fate er to forskellige orkestre, var koncerten en kærkommen påmindelse om, at King Diamond stadig er, ja, kongen.

Siden 2019 har titlen ’The Institute’ svirret som navnet på det kommende King Diamond-dobbeltalbum, der efter sigende er en konceptuel horrorfortælling fra et hospital i 1920’erne – muligvis med inspiration fra en vis pandemi. pj





Kunne det virkelig blive i år?!

Rihanna: ’R8’. Uden dato

Ja, ja, vi ved det godt. Vi har hende med hvert år. Og håber med sammenbidte tænder hvert år, at nu sker det, nu er det alvor, nu vender Rihanna tilbage til musikken og udgiver sit ottende album. Vel vidende, at det sikkert ikke sker.

Men i år er tegnene faktisk stærkere, end de har været, siden Rihanna udgav ’Anti’ tilbage i 2016. Det er syv år siden!

For det første udgav Rihanna faktisk en sang sidste år, den udskældte, men ikke dårlige ballade ’Lift Me Up’ til filmen ’Black Panther: Wakanda Forever’. Hun kan altså finde vej til studiet. Og stadig synge.

For det andet har Jay-Z (som jo stod bag Rihannas første pladekontrakt) endelig fået Rihanna overtalt til at optræde i pausen under Super Bowl. Half Time Show er en af de største globale tv-begivenheder. Findes der en bedre timing? Rihanna er jo (også) forretningskvinde.

For det tredje: Det er syv år siden. Seriøst ... Come on! sl