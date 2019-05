Fra homofobisk ballademager til regnbuekriger: De færreste musikere gør en forskel på den måde, Tyler, the Creator er i gang med

Der udkommer ny hiphop hvert andet minut. Det skyder i alle retninger. Men Tyler, the Creators grimsmukke fortælling om ulykkelig kærlighed mellem to mænd er et af den slags album, man vil vende tilbage til. I lang tid fremover.