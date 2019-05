Pladeselskab nægter at udgive ikonisk rapalbum digitalt: De La Souls plade fra 1989 er et mesterværk. Men du kan ikke få lov at høre det

Med ’3 Feet High and Rising’ skabte De La Soul et af den bekymringsfri samplerkulturs sidste mesterværker. I dag forhindrer en lang rettighedskamp, at streaminggenerationen kan få det at høre.