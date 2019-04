Marvin Gayes skrottede album udkommer endelig, og det er funky soulvrede til tiden

I 1972 indspillede Marvin Gaye opfølgeren til sit hovedværk, ’What’s Going On’. Det var for politisk for Motown og blev kasseret. Nu udkommer det i anledning af, at sangeren ville være fyldt 80 år, hvis han stadig havde levet.