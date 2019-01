Grønland er det vildeste vesten, vi har tilbage

Intet svar. Tre kvarter senere stadig intet svar. Vi lader riflerne, skyder tre skud ud over fjorden og hører det gjalde i fjeldene. Men radioen er stendød. Der er en halv time, til mørket falder på, mobiltelefonen er langt uden for rækkevidde, og vi har ikke satellit-telefoner med. Selvfølgelig vil de komme og lede efter os ude fra skibet, men i mørket er alle katte grå, og temperaturen styrtdykker.

Pludselig er der liv i radioen:

»Halløj – det er Ellen. Hvor helvede er I? Vil I hentes?«.

Stemmen lyder, som har hun lige røget en hel pakke filterløse Kings i ét sug. Ja tak – vi vil gerne hentes.

På vej tilbage i gummibåden indkasserer vi dagens eneste bytte – et enormt stykke indlandsis. Vi fejrer landgangen med en dukkert i det iskolde vand og en sjus hældt over et afbrækket stykke af isen.

Velkomst på Kisaq

Vi ankom til Nuuk tidligere på ugen. Det er anden runde i noget, som begynder at ligne en tradition. Min gamle ven, Lægen, har altid haft eventyr i årerne og er blevet grønlandsk gift med tre vidunderlige unger i tilgift. For fire år siden, da Lægen fyldte fyrre, tog alle vi gamle venner på hyttetur i bygden Kapisillit, der ligger inde i Godthåbsfjorden. Denne gang har vi chartret skibet Kisaq til en fire dages sejltur med jagt på menuen.

Dagene går med at være på jagt, og rensdyrjagt er lig med aktiv jagt. Bjerge forceres på vej mod toppen efterfulgt af bratte nedstigninger tilbage til havets overflade. Det bytte der måtte nedlægges bæres tilbage på nakken. Foto: Morten Scholz

Ifølge grønlandsk lovgivning har alle, som har fast bopæl i landet og er over 16 år gamle, ret til at nedlægge rensdyr - dog kun op til 3 pr. sæson pr. husstand, hvis jagten drives som fritidsbeskæftigelse. Foto: Morten Scholz

Lægens jagtbytte er to sneharer. Den ene er her i færd med at blive renset. Foto: Morten Scholz

Vi er i september måned, og det er sidst på jagtsæsonen. I Grønland er det at gå på jagt en rettighed, og alle grønlændere, eller faste bosiddende i Grønland over 16 år kan hente en rensdyrslicens hos Borgerservice. Vi besøgende fra Danmark har ingen våben med, og deltager i jagten som bærere af eventuelt bytte. Kisaq udgør den perfekte base for en jagttur.

FAKTA Sådan kommer du om bord Klimaaftryk tur-retur: Fly: 2.753 kg CO 2 per person (det svarer til at kunne køre ca. 21.180 km. i bil). Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn dit klimaaftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Transport: Air Greenland har fly til Nuuk fra København med mellemlanding i Kangerlussuaq. Den billigste returbillet koster ca. 5.000 kr. og kan løbe op i det dobbelte på populære datoer. Kisaq: Man bør bestille i god tid, da der er rift om turene. Send en mail til Anders eller ring på satellittelefonen. Kontaktinfo fremgår af hjemmesiden. Opholdet inkluderer fuld forplejning: morgenmad og aftensmad om bord, til frokost smører man selv madpakke, som medbringes på dagens tur. Kaffe, te, juice og vand er inkluderet. Medbring selv evt. alkoholiske drikke (billigst at købe i lufthavnen). Der er varmt om bord, og man behøver ikke medbringe egen sovepose – der er dyner og puder i kahytterne. Der er toilet og varmt bad. Prisen afhænger af tid, destination og antal personer. For tre overnatninger, fire dage på rundtur i Godthåbsfjorden, lød den samlede regning for vores tur på ca. 36.000, eller 3.000 pr. mand for 12 personer. http://kisaq.gl.linux94.unoeuro-server.com Vis mere

Skibet er malet i gult og blåt og ligner en blanding af Rasmus Klumps skib Mary og noget fra ’Tintin i Congo’. Der er rust alle steder, men det synes kun kosmetisk, og skibet virker uendeligt robust. Fra havnen i Nuuk losser vi vores gear, og Ellen byder os velkomne med sin skærebrænderstemme.

»Aldrig sko indenfor på Kisaq. Og ikke snyde. Mor her ser alt. Mor her opdager alt«.Umiddelbart efter påmønstring stævner vi ud, og Ellen står klar med kød, sovs og kartofler.

»En skive kød pr. mand, og når jeg siger én, så mener jeg kun én«.

Den bryske facon viser sig hurtigt at være spil for galleriet. Der er i hvert fald masser af kød, og alle langer til. Turen igennem holder hun balancen på et knivsæg. Hun passer på os. Hun holder øje med os. Hun opdrager os. Hun skælder os ud. Ellen er vores mor.

Om vinteren fungerer Kisaq som base for heliski-ture. Her er publikum anderledes formuende, og rygtet går, at Ellen har haft Bill Gates og alverdens oliesheiker om bord uden at fravige sin stil.

Foto: Morten Scholz Sejlturen byder på enestående udsigter over det grønlandske landskab.

Sejlturen byder på enestående udsigter over det grønlandske landskab. Foto: Morten Scholz

Foto: Morten Scholz Grå skyer har sænket sig over det blikstille vand omkring Kisaq.

Grå skyer har sænket sig over det blikstille vand omkring Kisaq. Foto: Morten Scholz

Ellen udgør den ene halvdel af ægteparret Ellen og Anders, der de sidste små tyve år har sejlet charter med Kisaq, som i sin tidligere inkarnation fungerede som færge i Sydgrønland. Skibets skrog er indrettet med seks tomandskahytter med køjesenge og lige præcis nok plads til at vende sig. Ovenpå er der et todelt opholdsrum med spiseborde bagbords og sofaarrangementer styrbords. Alt er rent, velholdt på en brugt måde og vidunderligt analogt.

This is Greenland

I sidste øjeblik er der blevet lavet om på besætningen. Anders er blevet kaldt på en redningsmission med et andet skib. Planen var ellers, at vi skulle op i Fiskefjorden, der ligger nord for Godthåbsfjorden, men det er kun Anders, der kan navigere de forræderiske skær ud for Grønlands vestkyst. Så vi bliver i Godthåbsfjorden, assisteret af en reserveskipper.

Nogle af de andre deltagere er tydeligvis skuffede. For os fra Danmark gør det ingen forskel – Godthåbsfjorden (Nuup Kangerlua) er Vestgrønlands største fjordsystem, der strækker sig 160 storslåede kilometer ind i landet i et virvar af uendelige, smukke forgreninger. Og alle ved, at det alligevel ikke nytter noget at brokke sig.