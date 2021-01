Her plejer der at være sne. Men selv om sommeren kan du få et adrenalinrush. På to hjul

Om sommeren forvandler Norges største skidestination, Trysil, sig til et cykelmekka for aktive familier. Her er mountainbikespor i naturen, cykelpark med hopbaner og stier samt et 7,5 km langt spor ned ad fjeldet.