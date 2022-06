Her er 4 nye grunde til, at du bør tage til Oslo snarest muligt

Hvad: Nasjonalmuseet

Åbnede: 11. juni

Når man bruger 4,3 milliarder kroner på at bygge et nyt nationalmuseum, der skal samle al norsk kunst i én kæmpe bygning på 57.000 m2, ville det være underligt, hvis ikke der opstod ballade undervejs. Og sådan har det også været med Nasjonalmuseet på Aker Brygge, der åbnede 11. juni og har været kritiseret for lukkethed i processen, forsinkelser undervejs, fravalg af kunstværker og arkitekturen, der ifølge norske Aftenposten er blevet kaldt »et lukket fængsel«.